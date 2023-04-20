Каменский: интерес к нашим тренерам в НХЛ — результат качества КХЛ

Вице-президент КХЛ Валерий Каменский прокомментировал информацию об интересе к тренерам, работающим в КХЛ, со стороны клубов НХЛ.

«Такой интерес к нашим тренерам в НХЛ — результат качества КХЛ. В нашей лиге работают выдающиеся специалисты, которые могут помочь любой команде в мире, в том числе в НХЛ.

Хотел бы видеть наших тренеров в НХЛ? Конечно, это было бы для всех нас хорошо. Но думаю, туда должны ехать не все, лучшие пусть работают в КХЛ», — цитирует Каменского Sport24.

Напомним, ранее в СМИ появилась информация о том, что главный тренер ЦСКА Сергей Фёдоров может перейти на работу в «Коламбус Блю Джекетс». Фёдоров выступал за «Коламбус» с 2005 по 2008 год, а с 2021 года специалист занимает пост главного тренера ЦСКА.