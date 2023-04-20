Как стало известно «Чемпионату», словацкий защитник Михал Чайковски станет игроком «Спартака».

Напомним, в последних двух сезонах 30-летний игрок обороны играл за «Сибирь». Накануне стало известно, что защитник покинет новосибирский клуб после окончания текущего сезона. Также за свою карьеру в Континентальной хоккейной лиге Чайковски выступал за «Автомобилист» и московское «Динамо». Всего в КХЛ Михал провёл 333 встречи, в которых забросил 50 шайб и отдал 93 результативные передачи, набрав в общей сложности 143 очка с показателем полезности «+51».

Чайковски является бронзовым призёром Олимпийских игр 2022 года в Пекине в составе сборной Словакии.

Напомним, «Спартак» в регулярном сезоне занял девятое место в турнирной таблице Западной конференции, набрав 64 очка после 68 сыгранных матчей.