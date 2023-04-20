Крикунов — о Гусеве: если накуролесил, иди к тренеру, просись в состав, искупай кровью

Бывший тренер сборной России Владимир Крикунов рассказал об отстранении Никиты Гусева от основного состава СКА во время серии Кубка Гагарина с ЦСКА (2-4).
«Удивило ли то, что Гусев был выведен из состава? Даже очень. Не знаю, конечно, точной причины. Но, как слышал, он нарушил режим. А в такой период сезона это недопустимо. А если накуролесил, то иди к тренеру, просись в состав. Скажи, что готов искупить кровью то, что случилось. Как раньше было? Ну, выпил и выпил! Что делать? Все не без греха. Просто выйди с достоинством из этой ситуации. Ну, сняли тебя с игры, раз плохо действовал, что сопли распускать?
Тут только сам главный тренер знает, находясь внутри, что и как лучше сделать. Если это спустить с рук, то другие скажут: почему ему можно, а мне нет? И завтра их будет уже не один, а пять. А послезавтра — десять. И всё, привет, приехали! Такая взрывоопасная ситуация может рвануть с любой стороны», — приводит слова Крикунова «Спорт уик-энд».
В минувшем регулярном сезоне КХЛ 30-летний нападающий провёл за СКА 37 игр, в которых отметился 23 шайбами и 26 результативными передачами, набрав в общей сложности 49 очков. В розыгрыше Кубка Гагарина Гусев сыграл 13 матчей, в которых набрал 12 (5+7) результативных баллов.
- 20 апреля 2023
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