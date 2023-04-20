Тренер «Тампы» Купер высоко оценил игру российского защитника Сергачёва
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Главный тренер «Тампа-Бэй Лайтнинг» Джон Купер оценил игру защитника клуба Михаила Сергачёва.
«Лично для меня было большим счастьем иметь в составе Виктора Хедмана и наблюдать за тем, что он сделал, а теперь я думаю: «У нас на подходе ещё один такой же великий игрок».
Сергачёв был элитным игроком в юниорах, но ему пришлось стать более профессиональным и по-настоящему научиться защищаться. Всё, что он может делать в нападении, — это божий дар. Но все те вещи, которые вы должны делать, когда у вас нет шайбы, — это намного важнее. Если вы хотите играть на хорошем уровне без шайбы, то это решение быть великим. И Сергей принял это решение. Он чертовски хороший игрок», — цитирует Купера The Hockey News.
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