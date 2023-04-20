Сборная Швеции разгромила Канаду 8:0 в первом матче чемпионата мира U18
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В Швейцарии на стадионе «Райффайзен-Арена» завершился стартовый матч чемпионата мира среди игроков до 18 лет. Сборная Канады встречалась со сборной Швеции. Разгромную победу одержала «Тре крунур» со счётом 8:0 (5:0, 1:0, 2:0).
Первый период шведы выиграли со счётом 5:0. Шайбами отметились Отто Стенберг, Ноэль Норд, Ноа Дауэр Нильссон, Аксель Сандин-Пелликка и Антон Вальберг.
На четвёртой минуте второго периода шестую шайбу в ворота канадцев забросил Зеб Форсфьелль.
В начале третьей двадцатиминутки счёт 7:0 сделал Отто Стенберг. На 17-й минуте периода окончательный счёт установил Феликс Унгер Cёрум.
U18 ЧМ-2023. Группа A
20 апреля 2023, четверг. 15:30 МСК
Канада U18
Окончен
0 : 8
Швеция U18
0:1 Стенберг (Вилландер, Унгер Cёрум) – 03:33 (5x5) 0:2 Норд (Сандин-Пелликка) – 04:53 (5x5) 0:3 Дауэр Нильссон (Сандин-Пелликка, Форсфьелль) – 10:43 (5x5) 0:4 Сандин-Пелликка (Стенберг, Линдштейн) – 12:51 (5x5) 0:5 Вальберг (Форсфьелль) – 13:28 (5x5) 0:6 Форсфьелль (Линдштейн, Сандин-Пелликка) – 25:32 (5x4) 0:7 Стенберг (Вальберг, Сандин-Пелликка) – 41:44 (5x3) 0:8 Унгер Cёрум (Стенберг, Вальберг) – 56:08 (5x4)
В следующем матче сборная Канады сыграет с Германией, Швеция – со Словакией. Обе встречи запланированы на 21 апреля.
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