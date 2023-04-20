Сборная Швеции разгромила Канаду 8:0 в первом матче чемпионата мира U18

В Швейцарии на стадионе «Райффайзен-Арена» завершился стартовый матч чемпионата мира среди игроков до 18 лет. Сборная Канады встречалась со сборной Швеции. Разгромную победу одержала «Тре крунур» со счётом 8:0 (5:0, 1:0, 2:0).

Первый период шведы выиграли со счётом 5:0. Шайбами отметились Отто Стенберг, Ноэль Норд, Ноа Дауэр Нильссон, Аксель Сандин-Пелликка и Антон Вальберг.

На четвёртой минуте второго периода шестую шайбу в ворота канадцев забросил Зеб Форсфьелль.

В начале третьей двадцатиминутки счёт 7:0 сделал Отто Стенберг. На 17-й минуте периода окончательный счёт установил Феликс Унгер Cёрум.

В следующем матче сборная Канады сыграет с Германией, Швеция – со Словакией. Обе встречи запланированы на 21 апреля.