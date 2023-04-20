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Стал известен окончательный состав и тренерский штаб «России 25» на майское турне

Стал известен окончательный состав и тренерский штаб «России 25» на майское турне
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Федерация хоккея России на официальном сайте объявила окончательный состав «России 25» на майское турне по городам России, Казахстана и Беларуси.

Вратари: Никита Серебряков («Адмирал»), Даниил Исаев («Локомотив»), Дмитрий Николаев, Сергей Иванов (оба — СКА)

Защитники: Александр Елесин, Даниил Мисюль (оба – «Локомотив»), Никита Камалов, Арсений Коромыслов, Александр Никишин, Михаил Пашнин, Андрей Педан, Георгий Солянников, Никита Смирнов (все – СКА), Никита Новиков («Динамо» М), Максим Федотов («Торпедо»), Илья Карпухин («Трактор»).

Нападающие: Захар Бардаков, Дмитрий Бучельников, Александр Волков, Михаил Воробьёв, Василий Глотов, Святослав Гребенщиков, Валентин Зыков, Николай Поляков, Марат Хайруллин, Марат Хуснутдинов (все – СКА), Максим Джиошвили («Динамо» М), Матвей Мичков («Сочи»), Павел Порядин, Андрей Чивилёв (оба – «Нефтехимик), Глеб Петров (АКМ), Ярослав Лихачёв («Амур»), Иван Зинченко, Александр Яремчук, Владислав Кара (все – «Витязь»).

Тренерский штаб команды:
Главный тренер – Роман Ротенберг.
Тренеры – Сергей Зубов, Константин Шафранов, Альберт Лещёв, Евгений Корешков, Алексей Бабинцев.
Тренеры вратарей – Антон Зеленов, Юрий Ключников.
Тренеры по ОФП – Артём Нехороших и Александр Трошин.

Напомним, ранее тренерский совет Федерации хоккея России единогласно выбрал Романа Ротенберга на пост главного тренера команды «Россия 25».

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