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Защитник Бреннан Менелл продлил контракт с «Динамо»

Защитник Бреннан Менелл продлил контракт с «Динамо»
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Американский защитник Бреннан Менелл продлил контракт с московским «Динамо», сообщает пресс-служба бело-голубых. Новое соглашение рассчитано до конца сезона-2025/2026.

«Свою карьеру праворукий защитник начинал в Американской хоккейной лиге, где за 237 игр набрал 127 (16+111) очков при показателе полезности «+10». В Континентальной хоккейной лиге выступал за минское «Динамо». Состав московского «Динамо» хоккеист пополнил по ходу чемпионата в прошлом сезоне и за 50 игр набрал 27 (2+25) очков при показателе полезности «+10». Новое соглашение носит односторонний характер», — сказано в сообщении на сайте бело-голубых.

В плей-офф 25-летний игрок обороны провёл шесть матчей, в которых сделал три результативные передачи.

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