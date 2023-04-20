В московском «Динамо» прокомментировали продление контракта с Менеллом

Спортивный директор московского «Динамо» Алексей Сопин рассказал о продлении контракта с защитником Бреннаном Менеллом на три года.

«Бреннан Менелл уверенно действовал по ходу сезона и сразу стал своим в команде, поэтому мы довольны его результатами и уверены, что в новом сезоне он раскроется ещё лучше. После полноценной предсезонки надеемся, что он станет основным защитником и лидером команды. Возраст и способности это позволяют. Менелл хотел продолжать сотрудничать с нашим клубом как можно дольше. Защитник доволен условиями, партнёрами и тренерским штабом. Поэтому и было принято решение заключить с ним соглашение сроком на три сезона», — приводит слова Сопина сайт «Динамо».

Напомним, в плей-офф 25-летний игрок обороны провёл шесть матчей, в которых сделал три результативные передачи.