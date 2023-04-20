Ротенберг заявил о важности проведения матчей «России 25» в регионах

Главный тренер сборной «Россия 25» Роман Ротенберг прокомментировал майское турне команды по городам России, Беларуси и Казахстана.
«Уже совсем скоро сборная России начнёт подготовку к большому майскому турне. Считаю, что очень важно сыграть именно в регионах, там за нашу команду болеют так же страстно, как в Москве или Петербурге, а возможности увидеть команду в родном городе у фанатов из Челябинска, Красноярска или Тулы не так много. В это воскресенье мы соберёмся в Новогорске, подготовимся и отправимся в путь. Всем спасибо за поддержку, очень жду полные трибуны во всех городах, где сыграет сборная. Первая остановка — Челябинск, увидимся!» — написал Ротенберг в своём телеграм-канале.
Напомним, первые матчи сборная «Россия 25» проведёт 2 и 3 мая в Челябинске со сборной Беларуси.
- 20 апреля 2023
-
20:44
-
20:28
-
20:12
-
19:46
-
19:39
-
19:22
-
19:18
-
19:04
-
18:53
-
18:40
-
18:27
-
18:16
-
18:04
-
17:39
-
17:28
-
17:17
-
16:57
-
16:53
-
16:32
-
16:22
-
16:13
-
15:36
-
15:15
-
14:55
-
14:30
-
13:56
-
13:30
-
13:00
-
12:45
-
12:25
-
12:05
-
11:48
-
11:27
-
11:22
-
11:11