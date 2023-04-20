Ротенберг заявил о важности проведения матчей «России 25» в регионах

Главный тренер сборной «Россия 25» Роман Ротенберг прокомментировал майское турне команды по городам России, Беларуси и Казахстана.

«Уже совсем скоро сборная России начнёт подготовку к большому майскому турне. Считаю, что очень важно сыграть именно в регионах, там за нашу команду болеют так же страстно, как в Москве или Петербурге, а возможности увидеть команду в родном городе у фанатов из Челябинска, Красноярска или Тулы не так много. В это воскресенье мы соберёмся в Новогорске, подготовимся и отправимся в путь. Всем спасибо за поддержку, очень жду полные трибуны во всех городах, где сыграет сборная. Первая остановка — Челябинск, увидимся!» — написал Ротенберг в своём телеграм-канале.

Напомним, первые матчи сборная «Россия 25» проведёт 2 и 3 мая в Челябинске со сборной Беларуси.