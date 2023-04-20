Лучший снайпер сезона-2022/2023 ВХЛ подпишет контракт с клубом Западной конференции
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Как стало известно «Чемпионату», лучший снайпер ВХЛ сезона-2022/2023 Егор Степанов из ХК «Югра» подпишет контракт с одним из клубов Западной конференции.
23-летний форвард в 50 матчах регулярного сезона забросил 28 шайб и отдал 18 результативных передач, набрав в общей сложности 46 очков. В плей-офф на счету нападающего пять матчей и три (2+1) очка.
Отметим, что на счету Степанова есть 17 матчей за челябинский «Трактор» в КХЛ в сезоне-2019/2020. В этих матчах Егор отметился одной результативной передачей с показателем полезности «+2».
Напомним, «Югра» в сезоне Всероссийской хоккейной лиги заняла первое место. В розыгрыше Кубка Гагарина клуб из Ханты-Мансийска неожиданно уступил клубу «Горняк-УГМК» со счётом 2-4 в серии.
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