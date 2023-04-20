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Агент Гусева: ещё рано говорить о продолжении карьеры Никиты в «Динамо» или «Спартаке»

Агент форварда СКА Никиты Гусева Юрий Николаев прокомментировал информацию об интересе со стороны московского «Динамо» и «Спартака» к переходу хоккеиста.

«Я всегда говорю откровенно и честно. Ещё рано говорить о продолжении карьеры Гусева в «Динамо» или «Спартаке», — цитирует Николаева Sport24.

Напомним, Гусев после третьего матча финальной серии Западной конференции розыгрыша Кубка Гагарина с ЦСКА (0:4) больше не играл за СКА, пропустив последующие три матча плей-офф.

В минувшем регулярном сезоне КХЛ 30-летний нападающий провёл за СКА 37 игр, в которых отметился 23 шайбами и 26 результативными передачами, набрав в общей сложности 49 очков. В розыгрыше Кубка Гагарина Гусев сыграл 13 матчей, в которых набрал 12 (5+7) результативных баллов.