Гимаев: почему Рейдеборн прибавил в плей-офф? Он просто расслабился

Известный в прошлом защитник Сергей Гимаев оценил «сухой» матч голкипера ЦСКА Адама Рейдеборна во второй встрече финала Кубка Гагарина с «Ак Барсом».

«Во всех компонентах ЦСКА был лучше, играл ровно на протяжении всего матча и, как следствие, каждый период остался за армейцами. «Ак Барс» вроде бы нанёс 29 бросков, но опасных моментов было не так уж и много. Лидеры «Ак Барса» во второй игре промолчали — ноль шайб.

То, что получилось у «Ак Барса», остановил Адам Рейдеборн. Надо отметить его игру, вратарь оформил уже пятый «сухарь» в плей-офф. Почему Рейдеборн так прибавил в плей-офф? Мне кажется, он просто расслабился. Так бывает, когда уже нечего терять. Сейчас всё в его руках. Показываешь хорошую игру — имеешь хорошие шансы на то, чтобы остаться в ЦСКА и доказать всем (и самому себе в первую очередь!), что ты вратарь высокого уровня. Плюс кураж, плюс отличная игра ЦСКА в обороне. Всё вместе и даёт такой результат», — цитирует Гимаева сайт КХЛ.

Напомним, Рейдеборн оформил шат-аут, отразив все 29 бросков по его воротам. Для Адама это пятый «сухарь» в этом плей-офф.