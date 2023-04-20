Браташ подробно разобрал игру ЦСКА во втором матче с «Ак Барсом»

Экс-тренер олимпийской сборной России Олег Браташ разобрал игру ЦСКА во второй встрече финальной серии Кубка Гагарина с «Ак Барсом» (3:0).

«Характер противостояния поменялся достаточно ощутимо? Не сказал бы, что многое поменялось. Просто к этой конкретной игре армейцы оказались лучше готовы — может, функционально, может, психологически. Если смотреть на тактику, то особых изменений я не увидел, а вот исполнение — здесь полностью согласен. ЦСКА очень плотно и быстро играл без шайбы. Соответственно, больше ей владел, так как после своих потерь оперативно отбирали у соперника. Плюс большой процент выигранных единоборств и нейтрализация лидеров «Ак Барса». Отсюда владение инициативой и итоговый успех.

ЦСКА минимизировал количество грубых ошибок и подарков Казани, как в моменте с первой шайбой в предыдущей игре. К своим моментам отнеслись бережнее. То есть тактически они действовали так же, но с заданием справились лучше. Мы говорили после первой встречи о различиях в тактике ЦСКА и «Ак Барса», и вчера более агрессивная манера армейцев в игре без шайбы и стала ключевым фактором. Но это энергозатратный стиль, для него нужен высокий уровень функциональной готовности. Во втором матче они его продемонстрировали, а справиться с таким напором очень тяжело. У казанцев не получилось. Точнее, ЦСКА им не позволил», — цитирует Браташа «РБ Спорт».

Третий матч финальной серии «Ак Барс» — ЦСКА пройдёт завтра, 21 апреля, в Москве. Начало встречи — в 19:30 мск.