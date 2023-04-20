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«Химик» в овертайме победил «Сокол» и находится в шаге от победы в Кубке Петрова

В Воскресенске на стадионе «Подмосковье имени Николая Эпштейна» закончился третий матч финальной серии плей-офф Всероссийской хоккейной лиги сезона-2022/2023, в котором местный «Химик» принимал красноярский «Сокол». Победу в дополнительное время со счётом 3:2 одержали хозяева.

В конце первого периода счёт в матче открыл Герман Рубцов с передач Демида Мансурова и Даниэля Усманова.

На шестой минуте второго периода восстановил равенство в счёте Егор Пучков с передач Артура Гиздатуллина и Кирилла Слепца. На 15-й минуте периода вновь вывел хозяев вперёд Даниэль Усманов с передач Артёма Серикова и Фёдора Свечкова. На 19-й минуте периода счёт 2:2 сделал Алексей Князев.

В овертайме победу хозяевам принёс Артём Сериков.

Таким образом, счёт в серии 3-0 в пользу «Химика». Следующий матч состоится в Воскресенске 21 апреля.