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«Химик» в овертайме победил «Сокол» и находится в шаге от победы в Кубке Петрова

«Химик» в овертайме победил «Сокол» и находится в шаге от победы в Кубке Петрова
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В Воскресенске на стадионе «Подмосковье имени Николая Эпштейна» закончился третий матч финальной серии плей-офф Всероссийской хоккейной лиги сезона-2022/2023, в котором местный «Химик» принимал красноярский «Сокол». Победу в дополнительное время со счётом 3:2 одержали хозяева.

В конце первого периода счёт в матче открыл Герман Рубцов с передач Демида Мансурова и Даниэля Усманова.

На шестой минуте второго периода восстановил равенство в счёте Егор Пучков с передач Артура Гиздатуллина и Кирилла Слепца. На 15-й минуте периода вновь вывел хозяев вперёд Даниэль Усманов с передач Артёма Серикова и Фёдора Свечкова. На 19-й минуте периода счёт 2:2 сделал Алексей Князев.

В овертайме победу хозяевам принёс Артём Сериков.

ВХЛ - плей-офф. Финал Чемпионата. 3-й матч
20 апреля 2023, четверг. 18:30 МСК
Химик В
Воскресенск
Окончен
3 : 2
ОТ
Сокол
Красноярск
1:0 Рубцов (Мансуров, Усманов) – 19:25 (5x5)   1:1 Пучков (Гиздатуллин, Слепец) – 25:56 (5x5)   2:1 Усманов (Сериков, Свечков) – 34:56 (5x5)   2:2 Князев – 38:08 (5x4)   3:2 Сериков (Усманов) – 65:38 (5x4)

Таким образом, счёт в серии 3-0 в пользу «Химика». Следующий матч состоится в Воскресенске 21 апреля.

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