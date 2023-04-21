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ЦСКА — Ак Барс. Прямая трансляция
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19:30 Мск
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ЦСКА — «Ак Барс»: во сколько начнётся матч финала плей-офф КХЛ, где смотреть прямой эфир

ЦСКА — «Ак Барс»: во сколько начнётся матч финала плей-офф КХЛ, где смотреть прямой эфир
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Сегодня, 21 апреля, в Москве состоится третья встреча финальной серии между ЦСКА и «Ак Барсом». Матч стартует в 19:30 мск. В первом матче сильнее оказались казанцы со счётом 4:1. Во втором матче ЦСКА взял уверенный реванш 3:0. Счёт в серии равный — 1-1.

Прямой эфир встречи можно будет посмотреть на телеканалах «Матч ТВ», «КХЛ ТВ» и KHL Prime.

Фонбет КХЛ - плей-офф. Финал Чемпионата. 3-й матч
21 апреля 2023, пятница. 19:30 МСК
ЦСКА
Москва
Не начался
Ак Барс
Казань
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

В сезонной серии команды встречались два раза. 5 сентября 2022 года в Москве казанцы обыграли ЦСКА с крупным счётом 5:1. 1 ноября 2022 года в Казани были сильнее армейцы со счётом 3:2. В рамках финала Кубка Гагарина команды встречались один раз, в сезоне-2017/2018. Со счётом 4-1 в серии сильнее оказался «Ак Барс».

Следующий матч пройдёт в Москве 23 апреля и в Казани 25 апреля. В случае необходимости дополнительные встречи состоятся 27 (Москва) и 29 (Казань) апреля.

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