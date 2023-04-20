Артюхин: у Ротенберга в сборной отличный состав, в него вошли многие перспективные игроки

Известный в прошлом нападающий Евгений Артюхин считает, что объявленный состав сборной на предстоящие товарищеские игры с командами Беларуси и Казахстана состоит из игроков, которые представляют собой будущее российского хоккея.

«У Романа Ротенберга подобрался отличный состав, в который вошли, пожалуй, многие перспективные игроки, выступающие в клубах КХЛ. Кто-то из них вышел уже на ведущие роли в своих клубах, как Серебряков, Глотов, Хуснутдинов, Хайруллин, Бардаков, Мичков или Порядин, кто-то заявит о себе в следующем сезоне. Насколько я понял, в связи с огромной занятостью в клубах не смогли приехать Андрей Разин и Андрей Козырев. Впрочем, у Романа Борисовича и в СКА опытные помощники. Если говорить о линиях, то, на мой взгляд, у сборной очень сильное нападение, и тут сложно даже предположить, кто из ребят станет «вожаком», — сказал Артюхин «Чемпионату».