«Он может всё». Панарин — об игре Владимира Тарасенко

Нападающий «Нью-Йорк Рейнджерс» Артемий Панарин оценил игру своего одноклубника Владимира Тарасенко.

«Он может всё. У него хороший хоккейный IQ, он может отдавать передачи, сражаться в углах площадки. Конечно, его броски — это то, что все знают. Но самое главное, что я отмечу, — это его любовь к хоккею», — приводит слова Панарина Lohud.

Тарасенко в регулярном чемпионате Национальной хоккейной лиги провёл за «синерубашечников» 31 встречу, забросил восемь шайб и отдал 13 результативных передач, набрав в общей сложности 21 очко. В розыгрыше Кубка Стэнли в первом матче с «Нью-Джерси Дэвилз» российский нападающий отметился забитым голом.

Вторая игра в серии «Нью-Джерси Дэвилз» — «Нью-Йорк Рейнджерс» состоится в ночь на 21 апреля.