Результаты первого игрового дня чемпионата мира U18

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В Швейцарии завершился первый игровой день чемпионата мира среди игроков до 18 лет.

В стартовом матче турнира сборная Канады встречалась со сборной Швеции. «Тре крунур» одержала разгромную победу со счётом 8:0 (5:0, 1:0, 2:0).

На стадионе «Санкт-Якоб-Арена» в швейцарском Базеле сборная США встречалась со сборной Латвии. Американцы одержали победу со счётом 7:1 (0:0, 3:0, 4:1).

Сборная Чехии не старше 18 лет в швейцарском Поррантрюи неожиданно уступила сборной Словакии по буллитам со счётом 2:3 (0:1, 2:1, 0:0, 0:0, 0:1).

В последнем матче игрового дня национальная команда Финляндии встречалась с хозяевами – сборной Швейцарии. Сильнее оказались гости со счётом 4:2 (0:0, 2:2, 2:0).

Напомним, сборная России отстранена от международных турниров и не участвует в соревновании.