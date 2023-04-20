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Результаты первого игрового дня чемпионата мира U18

Результаты первого игрового дня чемпионата мира U18
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В Швейцарии завершился первый игровой день чемпионата мира среди игроков до 18 лет.

В стартовом матче турнира сборная Канады встречалась со сборной Швеции. «Тре крунур» одержала разгромную победу со счётом 8:0 (5:0, 1:0, 2:0).

U18 ЧМ-2023. Группа A
20 апреля 2023, четверг. 15:30 МСК
Канада U18
Окончен
0 : 8
Швеция U18
0:1 Стенберг (Вилландер, Унгер Cёрум) – 03:33 (5x5)   0:2 Норд (Сандин-Пелликка) – 04:53 (5x5)   0:3 Дауэр Нильссон (Сандин-Пелликка, Форсфьелль) – 10:43 (5x5)   0:4 Сандин-Пелликка (Стенберг, Линдштейн) – 12:51 (5x5)   0:5 Вальберг (Форсфьелль) – 13:28 (5x5)   0:6 Форсфьелль (Линдштейн, Сандин-Пелликка) – 25:32 (5x4)   0:7 Стенберг (Вальберг, Сандин-Пелликка) – 41:44 (5x3)   0:8 Унгер Cёрум (Стенберг, Вальберг) – 56:08 (5x4)

На стадионе «Санкт-Якоб-Арена» в швейцарском Базеле сборная США встречалась со сборной Латвии. Американцы одержали победу со счётом 7:1 (0:0, 3:0, 4:1).

U18 ЧМ-2023. Группа B
20 апреля 2023, четверг. 17:00 МСК
США U18
Окончен
7 : 1
Латвия U18
1:0 Эйзерман (Хэгенс, Хатсон) – 20:59 (5x4)   2:0 Леонард (Перро, Тэрранс) – 30:05 (5x4)   3:0 Смит (Леонард, Хатсон) – 34:15 (5x5)   4:0 Мур (Хатсон, Эйзерман) – 40:22 (5x4)   4:1 Ниедрайс (Мезиньш) – 41:43 (4x5)   5:1 Смит (Перро, Леонард) – 44:05 (5x3)   6:1 Гуццо (Нельсон, Минетян) – 54:15 (5x5)   7:1 Шульц (Мур, Тэрранс) – 55:29 (5x5)

Сборная Чехии не старше 18 лет в швейцарском Поррантрюи неожиданно уступила сборной Словакии по буллитам со счётом 2:3 (0:1, 2:1, 0:0, 0:0, 0:1).

U18 ЧМ-2023. Группа A
20 апреля 2023, четверг. 19:30 МСК
Чехия U18
Окончен
2 : 3
Б
Словакия U18
0:1 Цедзо (Штрбак, Енчко) – 10:24 (5x4)   0:2 Цедзо (Кукумберг, Пишоя) – 23:35 (5x4)   1:2 Чаби (Ехо, Вохвест) – 37:38 (5x5)   2:2 Шале (Шимек) – 39:26 (5x5)   2:3 Енчко – 65:00

В последнем матче игрового дня национальная команда Финляндии встречалась с хозяевами – сборной Швейцарии. Сильнее оказались гости со счётом 4:2 (0:0, 2:2, 2:0).

U18 ЧМ-2023. Группа B
20 апреля 2023, четверг. 21:00 МСК
Финляндия U18
Окончен
4 : 2
Швейцария U18
1:0 Ярвентие (Нурми, Киискинен) – 25:41 (5x4)   2:0 Леппя (Линд) – 26:16 (5x5)   2:1 Брайяр (Шнеллер, Дорте) – 36:07 (5x4)   2:2 Вагнер (Майер) – 38:24 (5x5)   3:2 Халттунен (Аласиуруа, Пиениниеми) – 51:41 (5x5)   4:2 Нурми (Кивихарью, Хюннинен) – 57:59 (en)

Напомним, сборная России отстранена от международных турниров и не участвует в соревновании.

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