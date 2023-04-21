Гол Тарасенко и 22 сейва Шестёркина помогли «Рейнджерс» переиграть «Нью-Джерси»

В Ньюарке (США) завершился второй матч серии 1/4 финала Кубка Стэнли (Восточная конференция), в котором «Нью-Джерси Дэвилз» принимал «Нью-Йорк Рейнджерс». Встреча завершилась победой гостей льда со счётом 5:1 (1:0, 0:3, 0:2).

В первом периоде был забит всего один гол. На 12-й минуте отличился Эрик Хаула. А на 26-й минуте сравнял российский нападающий Владимир Тарасенко. Крис Крайдер забил на 30-й минуте. На 36-й минуте отличился Крайдер уже во второй раз.

На 47-й минуте увеличил отрыв Патрик Кейн. А точку в матче поставил Каапо Какко на 54-й минуте.

Российский нападающий Артемий Панарин результативными действиями не отметился. Голкипер Игорь Шестёркин совершил 22 сейва. Счёт в серии теперь – 2:0.