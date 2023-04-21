Гол Тарасенко и 22 сейва Шестёркина помогли «Рейнджерс» переиграть «Нью-Джерси»
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В Ньюарке (США) завершился второй матч серии 1/4 финала Кубка Стэнли (Восточная конференция), в котором «Нью-Джерси Дэвилз» принимал «Нью-Йорк Рейнджерс». Встреча завершилась победой гостей льда со счётом 5:1 (1:0, 0:3, 0:2).
В первом периоде был забит всего один гол. На 12-й минуте отличился Эрик Хаула. А на 26-й минуте сравнял российский нападающий Владимир Тарасенко. Крис Крайдер забил на 30-й минуте. На 36-й минуте отличился Крайдер уже во второй раз.
На 47-й минуте увеличил отрыв Патрик Кейн. А точку в матче поставил Каапо Какко на 54-й минуте.
Российский нападающий Артемий Панарин результативными действиями не отметился. Голкипер Игорь Шестёркин совершил 22 сейва. Счёт в серии теперь – 2:0.
НХЛ - плей-офф. 1/4 финала - Восток. 2-й матч
21 апреля 2023, пятница. 02:30 МСК
Нью-Джерси Дэвилз
Ньюарк
Окончен
1 : 5
Нью-Йорк Рейнджерс
Нью-Йорк
1:0 Хаула (Маклауд, Палат) – 11:44 (5x4) 1:1 Тарасенко (Фокс, Линдгрен) – 25:53 (5x5) 1:2 Крайдер (Кейн, Зибанеджад) – 29:57 (5x4) 1:3 Крайдер (Кейн, Фокс) – 36:00 (5x4) 1:4 Кейн – 46:34 (5x5) 1:5 Какко (Хитил, Миккола) – 53:05 (5x5)
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