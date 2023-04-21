Крис Крайдер установил рекорд НХЛ по голам в большинстве в двух матчах со старта плей-офф

В Ньюарке (США) завершился второй матч серии 1/4 финала Кубка Стэнли (Восточная конференция), в котором «Нью-Джерси Дэвилз» принимал «Нью-Йорк Рейнджерс». Встреча завершилась победой гостей льда со счётом 5:1 (1:0, 0:3, 0:2).

В составе победителей дублем отметился американский нападающий Крис Крайдер, который во втором матче кряду дважды забил при игре в большинстве. В двух матчах серии 31-летний форвард записал на свой счёт четыре гола в большинстве, что является новым рекордом лиги.

Крайдер установил рекорд НХЛ по голам в большинстве в двух матчах со старта плей-офф. Ранее по три шайбы в подобном формате забивали Сид Хоу, Фил Эспозито, Стив Томас, Яри Курри, Майк Буллард, Крис Контос, Дэйл Хантер, Никлас Лидстрём, Дино Сиссарелли и Билл Герин.