Владимир Тарасенко – третья звезда матча «Нью-Джерси» – «Рейнджерс»

В Ньюарке (США) завершился второй матч серии 1/4 финала Кубка Стэнли (Восточная конференция), в котором «Нью-Джерси Дэвилз» принимал «Нью-Йорк Рейнджерс». Встреча завершилась победой гостей льда со счётом 5:1 (1:0, 0:3, 0:2).
Третьей звездой этого матча был признан российский нападающий Владимир Тарасенко. На его счету один гол. Вторым же стал Крис Крайдер. Американский форвард оформил дубль. А другой нападающий из США Патрик Кейн заработал три очка и был признан первой звездой игры.
В первом периоде был забит всего один гол. На 12-й минуте отличился Эрик Хаула. А на 26-й минуте сравнял российский нападающий Владимир Тарасенко. Крис Крайдер забил на 30-й минуте. На 36-й минуте отличился Крайдер уже во второй раз.
На 47-й минуте увеличил отрыв Патрик Кейн. А точку в матче поставил Каапо Какко на 54-й минуте.
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