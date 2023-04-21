Тарасенко вышел на шестое место среди россиян по голам в истории в плей-офф НХЛ

В Ньюарке (США) завершился второй матч серии 1/4 финала Кубка Стэнли (Восточная конференция), в котором «Нью-Джерси Дэвилз» принимал «Нью-Йорк Рейнджерс». Встреча завершилась победой гостей льда со счётом 5:1 (1:0, 0:3, 0:2).

В составе «Рейнджерс» заброшенной шайбой во втором матче кряду отметился Владимир Тарасенко, для которого этот гол стал 43-м за карьеру в плей-офф НХЛ. 31-летний форвард вышел на шестое место среди россиян по голам в истории в плей-офф НХЛ, превзойдя достижение Павла Дацюка и Вячеслава Козлова (42).

Национальный рекорд принадлежит Александру Овечкину (72), на втором месте располагается Евгений Малкин (67), топ-3 замыкает Никита Кучеров (53). В пятёрку лучших также входят Сергей Фёдоров (52) и Алексей Ковалёв (45).