Гол Валерия Ничушкина помог «Колорадо» сравнять счёт в серии с «Сиэтлом»
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В Денвере (США) на стадионе «Болл-Арена» завершился второй матч плей-офф Национальной хоккейной лиги, в котором «Колорадо Эвеланш» принимал «Сиэтл Кракен». Победу в этой игре одержали хозяева со счётом 3:2.
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