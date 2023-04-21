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Гол Валерия Ничушкина помог «Колорадо» сравнять счёт в серии с «Сиэтлом»

Гол Валерия Ничушкина помог «Колорадо» сравнять счёт в серии с «Сиэтлом»
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В Денвере (США) на стадионе «Болл-Арена» завершился второй матч плей-офф Национальной хоккейной лиги, в котором «Колорадо Эвеланш» принимал «Сиэтл Кракен». Победу в этой игре одержали хозяева со счётом 3:2.

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