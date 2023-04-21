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«Вегас» вместе с Барбашёвым обыграл «Виннипег» и сравнял счёт в серии

«Вегас» вместе с Барбашёвым обыграл «Виннипег» и сравнял счёт в серии
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В Парадайсе (США) на стадионе «Ти-Мобайл Арена» завершился второй матч плей-офф Национальной хоккейной лиги, в котором «Вегас Голден Найтс» принимал «Виннипег Джетс». Встреча закончилась победой хозяев со счётом 5:2.

На 10-й минуте игры счёт открыл Адам Лаури. Больше голов в первом периоде не было.

Вильям Карлссон ответил голом на 26-й минуте. А на 31-й минуте Джек Айкел вывел хозяев вперёд. Но на 37-й минуте Кевин Стенлунд сделал счёт в матче вновь равным.

На 46-й минуте Чандлер Стивенсон забил за хозяев. Увеличил отрыв Марк Стоун на 54-й минуте. А на 58-й минуте он оформил дубль, установив на табло итоговый счёт.

Российские форварды Иван Барбашёв и Владислав Наместников очков не набрали. Следующий матч состоится 23 апреля. Счёт в серии – 1-1.

НХЛ - плей-офф. 1/4 финала - Запад. 2-й матч
21 апреля 2023, пятница. 05:00 МСК
Вегас Голден Найтс
Парадайс
Окончен
5 : 2
Виннипег Джетс
Виннипег
0:1 Лаури (Пионк, Шмидт) – 09:18 (5x4)   1:1 Карлссон (Кессел) – 25:54 (5x5)   2:1 Айкел (Пьетранджело, Амадио) – 30:25 (5x5)   2:2 Стенлунд (Мяэналанен, Демело) – 36:01 (5x5)   3:2 Стивенсон (Пьетранджело, Стоун) – 45:37 (5x5)   4:2 Стоун (Стивенсон, Хауден) – 53:01 (5x5)   5:2 Стоун (Карлссон, Кессел) – 57:30 (5x5)
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