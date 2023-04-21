«Вегас» вместе с Барбашёвым обыграл «Виннипег» и сравнял счёт в серии

В Парадайсе (США) на стадионе «Ти-Мобайл Арена» завершился второй матч плей-офф Национальной хоккейной лиги, в котором «Вегас Голден Найтс» принимал «Виннипег Джетс». Встреча закончилась победой хозяев со счётом 5:2.
На 10-й минуте игры счёт открыл Адам Лаури. Больше голов в первом периоде не было.
Вильям Карлссон ответил голом на 26-й минуте. А на 31-й минуте Джек Айкел вывел хозяев вперёд. Но на 37-й минуте Кевин Стенлунд сделал счёт в матче вновь равным.
На 46-й минуте Чандлер Стивенсон забил за хозяев. Увеличил отрыв Марк Стоун на 54-й минуте. А на 58-й минуте он оформил дубль, установив на табло итоговый счёт.
Российские форварды Иван Барбашёв и Владислав Наместников очков не набрали. Следующий матч состоится 23 апреля. Счёт в серии – 1-1.
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