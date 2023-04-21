Защитник «Тампа-Бэй» Коул: уважаю Василевского за то, что он сражается до самого конца

Защитник «Тампа-Бэй» Иэн Коул прокомментировал отказ вратаря «Лайтнинг» Андрея Василевского покидать ворота после шести пропущенных шайб во втором матче серии с «Торонто» (3:7). Россиянин пропустил шесть шайб после двух периодов, однако отказался покидать ворота и доиграл матч до конца.

«Я думаю, что мы и почти все считают его лучшим вратарём в НХЛ. Он хочет оставаться в воротах, это его ворота, и он не хочет уходить. Нужно уважать такого парня, который не хочет уходить со льда и собирается сражаться до самого конца. Мы должны были лучше помогать ему сегодня», — цитирует Коула официальный сайт НХЛ.

Василевский в прошедшем матче пропустил все семь шайб, отразив 30 бросков по воротам. Счёт в серии сравнялся 1-1. Следующий матч пройдёт на площадке «Тампа-Бэй» 23 апреля.