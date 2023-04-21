Во втором матче серии «Торонто» — «Тампа-Бэй» состоялось три драки

Во втором матче серии «Торонто» — «Тампа-Бэй» состоялось сразу три драки. В начале матча схлестнулись защитники Зак Богосян и Марк Джиордано. В середине третьего периода, когда счёт в матче стал разгромным 6:1, решили выпустить пар сначала тяжеловесные тафгаи команд — Таннер Жанно и Люк Шенн, а затем Кори Перри схватился с Джастином Холлом.
Наиболее яркой оказалась драка тафгаев Жанно и Шенна. Инициировал поединок нападающий «Тампы», проводящий первый матч в плей-офф в составе «молний». Поединок оказался зрелищным с обоюдным разменом тяжёлыми ударами. Сначала инициативу в драке захватил более опытный Шенн, затем Жанно стал наносить более акцентированные удары в голову оппонента. После драки арбитры некоторое время соскребали кровь со льда.
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По итогам матча команды на двоих заработали 72 штрафные минуты и провели 94 силовых приёма. Матч закончился разгромом «Тампы» со счётом 7:2. Счёт в серии стал равным 1-1. Следующий матч команды проведут на площадке «Лайтнинг» 23 апреля.
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