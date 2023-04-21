Кожевников: интерес к хоккею в нашей стране падает, и в этом виноваты руководители

Двукратный олимпийский чемпион Александр Кожевников считает, что интерес болельщиков к хоккею в России падает, и посетовал на недостаточное освещение матчей ВХЛ, заявив, что эта лига не уступает по накалу КХЛ.

«Интерес к хоккею в нашей стране падает, но в этом виноваты не мы, а руководители. Мы же смотрим, играем. Во Всероссийской хоккейной лиге интереснейший финал, его по телевизору показывают? Нет! Да, можно найти трансляцию в интернете, купить подписку, но в целом для народа, для страны? ВХЛ никому не нужна, хотя по накалу лига не хуже Континентальной хоккейной лиги. У нас-то и матчи КХЛ почти не показывают по «Матч ТВ», кстати.

Зато перед футболом начинают часа за два обсуждать детали игры. Обидно, если бы КХЛ и ВХЛ на общедоступном телеканале транслировали, то и интерес бы был. В первую очередь это же популяризация здорового образа жизни», —цитирует Кожевникова Legalbet.

В финальной серии ВХЛ воскресенский «Химик» уверенно ведёт со счётом 3-0 у красноярского «Сокола». В составе «Химика» выступают несколько хоккеистов московского «Спартака» из КХЛ. Четвёртый матч между командами состоится 21 апреля в Воскресенске. Начало игры — в 18:30 мск.