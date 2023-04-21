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«Локо» поставлен «неуд» за сезон в МХЛ, главный тренер Люзенков покинет команду

«Локо» поставлен «неуд» за сезон в МХЛ, главный тренер Люзенков покинет команду
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Президент «Локомотива» Юрий Яковлев считает выступление «Локо» в прошедшем сезоне МХЛ неудовлетворительным и сообщил, что главный тренер команды Ярослав Люзенков покинет свой пост. Ярославский клуб уступил в полуфинале розыгрыша Кубка Харламова нижегородской «Чайке» со счётом 0-3.

«Ярослав Люзенков, видимо, перейдёт в питерское «Динамо». Согласно регламенту он имеет право выкупить контракт, что он и сделает. В целом сезон для «Локо» считаю неудовлетворительным. Ребята выиграли регулярку, неплохо прошли два раунда. С Нижним Новгородом сыграли крайне неудачно. Выглядели слабо. По новому тренеру ведём переговоры. Есть кандидаты», — передаёт слова Яковлева корреспондент «Чемпионата» Павел Панышев.

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