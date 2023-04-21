Результат «Трактора» признан неудовлетворительным, уволены все помощники Гатиятулина

В «Тракторе» состоялось заседание совета директоров клуба, по итогам которого результат челябинского клуба в прошедшем сезоне КХЛ считается неудовлетворительным, сообщает пресс-служба клуба. «Трактор» завершил регулярный Фонбет Чемпионат КХЛ на девятом месте в таблице Восточной конференции и не попал в плей-офф.

Работа тренерского штаба, возглавляемого Анваром Гатиятулиным, признана неудовлетворительной. Принято решение не продлевать контракты со всеми представителями тренерского штаба «Трактора» — Игорем Ефимовым, Андреем Соколовым и Георгием Гелашвили. У Анвара Гатиятулина продолжает действовать контракт до конца сезона-2023/2024. Кандидатуры в новый тренерский штаб в ближайшее время будут предложены генеральным менеджером клуба Алексеем Волковым. Генменеджер Волков представил принципы селекционной политики и проект команды на новый сезон-2023/2024.

Положительным моментом по итогам сезона был признан рост доходов клуба за счёт эффективной коммерческой деятельности.