Ларионов ответил на вопрос, кого бы он хотел видеть в составе «Торпедо»

Главный тренер «Торпедо» Игорь Ларионов ответил на вопрос, кого бы он хотел видеть в составе нижегородского клуба. Специалист считает, что деньги, потраченные на подписание хоккеистов, должны принести максимальную выгоду.

«Могу привести пример такого напитка, как вино. Все знают, что такое «Шато Марго», «Шато Лафит», которые стоят по тысяче евро за бутылку. Найти вино недорогого класса и неизвестного продюсера, которое стоит 10-12 евро – это самое сложное. Купить всегда легко, но это вино может уже уйти вниз.

Мы хотим делать так, чтобы каждый потраченный рубль шёл туда, где мы можем развить игрока. После сложного, экспериментального сезона наши мальчишки получили большой опыт, больше приобрели, чем потеряли. Нет необходимости в сложной хирургической операции, надо посмотреть, что есть в наличии, что будет после 30 апреля. Мы не ждём блокбастеров, мы не будем спешить, я доверяю двум ребятам, которые сидят от меня справа (генеральный директор «Торпедо» Александр Харламов и генеральный менеджер «Торпедо» Максим Гафуров. — Прим. «Чемпионата»)», — передаёт слова Ларионова корреспондент «Чемпионата» Родион Власов.