Агент Паремузов: надо послать далеко и надолго паразитарную организацию под названием ИИХФ

Известный хоккейный агент Сергей Паремузов прокомментировал слова главного тренера «Торпедо» Игоря Ларионова, который предложил продлить сезон КХЛ до конца мая – июня, а также заявил о необходимости выхода России из Международной федерации хоккея.
«Я двумя руками и ногами за. Чем Канада близка России? В обеих странах хоккей – это абсолютно культовый вид спорта. Но если канадцы смогли сделать фантастический конвейер по созданию шоу, что нам мешает? Надо послать далеко и надолго паразитарную организацию под названием ИИХФ. Мы в России способны сделать совершенно независимую историю, в отличие от европейских стран. Можно заканчивать так же, как в НХЛ, 15 июня, что будет символичным. Понятно, к 82 матчам с ходу тяжело перейти, но я не вижу причин, по которым нельзя перенять такой опыт. Хоккей – зимний вид спорта, а у нас часть клубов заканчивают играть в конце февраля. Это просто смешно! Однако у нас есть институт сборных, мы ведь должны быть чемпионами мира, и это ставится во главу угла. После окончания сезона садимся на трёхнедельные сборы в Новогорске, но всё равно давным-давно ничего не выигрываем.
Согласен ли с Ларионовым, что надо выходить из ИИХФ? Однозначно. Хотя Канада – член ИИХФ, но не участвует в Евротурах и других непонятных турнирах. Нам тоже нужен принцип самодостаточности. Никто не говорит, что национальная команда не нужна, но нельзя КХЛ делать зависимой от ФХР и института сборной», — цитирует Паремузова «РБ Спорт».
Напомним, в феврале Международная федерация хоккея продлила отстранение сборных России и Беларуси на весь сезон-2023/2024. Год назад, в феврале 2022 года, национальные команды были отстранены по политическим причинам от всех международных турниров под эгидой ИИХФ.
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