ЦСКА — «Ак Барс»: онлайн-трансляция финала Кубка Гагарина начнётся в 19:30

Сегодня, 21 апреля, в Москве состоится третья встреча финальной серии между ЦСКА и «Ак Барсом». Матч стартует в 19:30 мск. В первом матче сильнее оказались казанцы со счётом 4:1. Во втором матче ЦСКА взял уверенный реванш 3:0. Счёт в серии равный — 1-1.
«Чемпионат» будет вести текстовую онлайн-трансляцию встречи.
В сезонной серии команды встречались два раза. 5 сентября 2022 года в Москве казанцы обыграли ЦСКА с крупным счётом 5:1. 1 ноября 2022 года в Казани были сильнее армейцы со счётом 3:2. В рамках финала Кубка Гагарина команды встречались один раз, в сезоне-2017/2018. Со счётом 4-1 в серии сильнее оказался «Ак Барс».
Следующий матч пройдёт в Москве 23 апреля и в Казани 25 апреля. В случае необходимости дополнительные встречи состоятся 27 (Москва) и 29 (Казань) апреля.
- 21 апреля 2023
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