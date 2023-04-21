Павелски не поехал с «Далласом» на гостевые матчи серии с «Миннесотой» из-за сотрясения

Форвард «Даллас Старз» Джо Павелски пропустит третий и четвёртый гостевые матчи серий плей-офф Кубка Стэнли с «Миннесотой Уайлд», сообщает пресс-служба клуба. После жёсткого силового приёма защитника «Миннесоты Уайлд» Мэтта Дамбы Павелски получил сотрясение мозга. Тренер «Далласа» Питер Дебур упомянул, что Павелски ударился головой о лёд, когда упал после силового приёма.

«У меня есть надежда, что он ещё сыграет в этой серии. Ему становится лучше с каждым днём. Он был на второй игре прошлым вечером. Просто не поедет с командой на гостевые матчи серии», — цитирует Дебура официальный сайт НХЛ.

В прошедшем регулярном чемпионате НХЛ 38-летний Павелски провёл все 82 матча, в которых набрал 77 (28+49) очков. Третий матч серии состоится 22 апреля. Начало матча — в 4:30 мск.