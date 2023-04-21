Матч-центр Новости Шахматы: Ян vs Дин Видео Билеты
Показать ещё Все новости
Все новости
ЦСКА — Ак Барс. Прямая трансляция
Начало прямой трансляции
19:30 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

Да Коста — о финале: «Ак Барс» один матч играет великолепно, а второй уже немного неровно

Да Коста — о финале: «Ак Барс» один матч играет великолепно, а второй уже немного неровно
Аудио-версия:
Комментарии

Французский нападающий «Автомобилиста» Стефан Да Коста поделился мнением о фаворите пары финала Кубка Гагарина между «Ак Барсом» и ЦСКА. Форвард выступал за каждую из этих команд. Сейчас в серии равенство — 1-1. Третий матч финала плей-офф КХЛ состоится сегодня, 21 апреля. Команды сыграют в Москве на стадионе «ЦСКА-Арена».

«Как я вижу, ЦСКА — отличная крепкая команда, это не сумасшедшая по качеству команда, но её хоккеисты очень чётко придерживаются тренерского плана, играют очень организованно, чётко, хорошо используют свои шансы. «Ак Барс» же обладает великолепным составом, но одну встречу они играют великолепно, а вторую уже не столь классно, немного неровно. Но в любом случае это потрясающая серия между двумя лучшими командами этого сезона, невозможно назвать фаворита», — приводит слова Да Косты официальный сайт «Автомобилиста».

«Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.

Материалы по теме
Французский нападающий «Автомобилиста»: мне комфортно жить в Екатеринбурге, я люблю город
Материалы по теме
Беда с составом не сломала ЦСКА. Лучшие команды КХЛ теперь начнут всё заново в Москве!
Видео
Беда с составом не сломала ЦСКА. Лучшие команды КХЛ теперь начнут всё заново в Москве!
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2023