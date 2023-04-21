Да Коста — о финале: «Ак Барс» один матч играет великолепно, а второй уже немного неровно

Французский нападающий «Автомобилиста» Стефан Да Коста поделился мнением о фаворите пары финала Кубка Гагарина между «Ак Барсом» и ЦСКА. Форвард выступал за каждую из этих команд. Сейчас в серии равенство — 1-1. Третий матч финала плей-офф КХЛ состоится сегодня, 21 апреля. Команды сыграют в Москве на стадионе «ЦСКА-Арена».

«Как я вижу, ЦСКА — отличная крепкая команда, это не сумасшедшая по качеству команда, но её хоккеисты очень чётко придерживаются тренерского плана, играют очень организованно, чётко, хорошо используют свои шансы. «Ак Барс» же обладает великолепным составом, но одну встречу они играют великолепно, а вторую уже не столь классно, немного неровно. Но в любом случае это потрясающая серия между двумя лучшими командами этого сезона, невозможно назвать фаворита», — приводит слова Да Косты официальный сайт «Автомобилиста».

«Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.