Журналист The Athletic оценил игру Самсонова в матче с «Тампой» на 4+

Журналист The Athletic Кевин Папетти оценил игру российского голкипера «Торонто Мэйпл Лифс» Ильи Самсонова во втором матче серии первого раунда плей-офф НХЛ с «Тампа-Бэй Лайтнинг» (7:2, 1-1). Вратарь, совершивший 19 сейвов, получил оценку 4+ за эту встречу.
«После того как его команда вырвалась вперёд, Самсонов сделал важный сейв после броска Пойнта в первом большинстве «Лайтнинг». Он был загружен в самом начале, когда «Тампа» нанесла восемь бросков в первой половине периода, но его больше не проверяли на надёжность до конца периода благодаря паре важных заблокированных бросков.
Его снова потревожили в начале второго периода, и он сделал два хороших сейва после бросков Пойнта и Кучерова в первые три минуты. Коул пробил его через девять минут, 14-м броском «Лайтнинг». Это был единственный значимый гол, который он пропустил, так как вскоре после этого «Лифс» взяли контроль над игрой в свои руки. Кори Перри пробил его в третьем периоде, когда «Торонто» был уже вне досягаемости», — приводит слова Папетти The Athletic.
- 21 апреля 2023
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