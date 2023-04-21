Матч-центр Новости Шахматы: Ян vs Дин Видео Билеты
Показать ещё Все новости
Все новости
ЦСКА — Ак Барс. Прямая трансляция
Начало прямой трансляции
19:30 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

«Искал клуб с менталитетом победителя». Гилмор объяснил отъезд из «Динамо» Мн в Германию

«Искал клуб с менталитетом победителя». Гилмор объяснил отъезд из «Динамо» Мн в Германию
Аудио-версия:
Комментарии

Канадский защитник Джон Гилмор объяснил, почему решил покинуть минское «Динамо» и отправиться в чемпионат Германии. 29-летний хоккеист подписал двухлетний контракт «Адлер Мангейм».

«Я искал клуб с менталитетом победителя. Тот факт, что «Мангейм» имеет успешную клубную историю, соответствует моим ожиданиям. Я буду усердно работать неделю за неделей и постараюсь выкладываться на льду на все сто, чтобы команда добилась успеха», — приводит слова Гилмора официальный сайт немецкого клуба.

Напомним, в регулярном чемпионате Континентальной хоккейной лиги сезона-2022/2023 Гилмор принял участие в 54 встречах за минское «Динамо», в которых забросил одну шайбу и отдал восемь результативных передач, суммарно набрав девять очков при показателе полезности «-21» и 14 минутах штрафа.

Материалы по теме
Французский нападающий «Автомобилиста»: мне комфортно жить в Екатеринбурге, я люблю город
Материалы по теме
Слова о низком уровне легионеров в КХЛ — бред. Сейчас иностранцы и тащат лигу
Слова о низком уровне легионеров в КХЛ — бред. Сейчас иностранцы и тащат лигу
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2023