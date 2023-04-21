«Искал клуб с менталитетом победителя». Гилмор объяснил отъезд из «Динамо» Мн в Германию

Канадский защитник Джон Гилмор объяснил, почему решил покинуть минское «Динамо» и отправиться в чемпионат Германии. 29-летний хоккеист подписал двухлетний контракт «Адлер Мангейм».
«Я искал клуб с менталитетом победителя. Тот факт, что «Мангейм» имеет успешную клубную историю, соответствует моим ожиданиям. Я буду усердно работать неделю за неделей и постараюсь выкладываться на льду на все сто, чтобы команда добилась успеха», — приводит слова Гилмора официальный сайт немецкого клуба.
Напомним, в регулярном чемпионате Континентальной хоккейной лиги сезона-2022/2023 Гилмор принял участие в 54 встречах за минское «Динамо», в которых забросил одну шайбу и отдал восемь результативных передач, суммарно набрав девять очков при показателе полезности «-21» и 14 минутах штрафа.
- 21 апреля 2023
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