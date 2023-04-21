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Форвард «Металлурга» Данила Юров рассказал, почему отказался от предложения «Миннесоты»

Форвард «Металлурга» Данила Юров рассказал, почему отказался от предложения «Миннесоты»
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Российский нападающий «Металлурга» Данила Юров рассказал, почему решил продлить контракт с магнитогорским клубом вместо поездки в «Миннесоту Уайлд». 19-летний форвард заключил новое соглашение на один сезон.

«Почему решил остаться в «Металлурге», а не уехал в «Миннесоту»? Я ещё не показал себя в КХЛ. Толком не набрал очков, не примерял лидирующие роли. Это ключевой фактор. Сколько нужно набрать очков, чтобы уехать в НХЛ? Понятно, что очков 60 набрать тяжело. Хотя бы около 35–40. Это реальная цифра. Можно вспомнить пример Егора Чинахова, который уехал в «Коламбус» после хорошего сезона в КХЛ.

Что предлагала «Миннесота»? Приехать, пройти все тренировочные лагеря и хорошо подготовиться к сезону. После чего тренерский штаб решил бы, в какой команде меня видят. Не обещали, что обязательно попаду в НХЛ или АХЛ. Всё зависело бы от меня. Мы постоянно на связи с «Миннесотой». Со скаутами обсуждаем детали по подготовке к матчам. Надеюсь, что не случится ничего критичного из-за того, что проведу год в КХЛ. Тем более они видят пример Капризова. Кирилл после драфта пять лет отыграл в России, приехал сформированным хоккеистом и стал лидером. В «Миннесоте» поддержали мой выбор.

Отсутствие неопределённости в «Миннесоте» влияло на выбор? Нет. В «Металлурге» отчасти тоже неопределённость. Всё зависит от меня. Докажу, что достоин играть в КХЛ, значит, буду в основе. То же самое в «Миннесоте». Никакой неопределённости нет. Это проходят все игроки, которые уезжают в моем возрасте. Клуб сам решит, какая лига мне больше подходит для развития», — приводит слова Юрова «Спорт-экспресс».

Напомним, форвард играет за «Металлург» с сезона-2020/2021. В минувшем чемпионате Юров провёл 59 встреч в регулярке КХЛ, набрав 12 (6+6) баллов при показателе полезности «+8». В плей-офф на счету Юрова 11 сыгранных матчей, в которых молодой хоккеист не отметился результативными действиями. Нападающий был задрафтован «Миннесотой» в 2022 году в первом раунде под общим 24-м номером.

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