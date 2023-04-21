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ЦСКА — Ак Барс. Прямая трансляция
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19:30 Мск
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Григоренко вышел на четвёртое место в истории КХЛ по количеству очков за один плей-офф

Григоренко вышел на четвёртое место в истории КХЛ по количеству очков за один плей-офф
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В эти минуты на стадионе «ЦСКА-Арена» в Москве проходит третий матч финальной серии плей-офф Континентальной хоккейной лиги сезона-2022/2023, в котором местный ЦСКА принимает казанский «Ак Барс». К концу второго периода счёт 3:1 в пользу хозяев. «Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.

На 23-й минуте нападающий ЦСКА Михаил Григоренко открыл счёт в матче. Для 28-летнего российского форварда этот гол стал 12-м в 23-м матче в нынешнем розыгрыше Кубка Гагарина. Григоренко набрал 25-е очко и вышел на четвёртое место в истории КХЛ по количеству результативных баллов, набранных в одном розыгрыше Кубка Гагарина. Михаил сравнялся с Сергеем Мозякиным (25 в 2016-м) и Яном Коваржем (25 в 2017-м). Больше за один плей-офф набрали только тот же Коварж (26), Данис Зарипов (26) и Мозякин (33) — все в 2014-м.

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