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Воронков подрался с Нестеровым, Григоренко ярко праздновал гол. Фото с ЦСКА — «Ак Барс»

Воронков подрался с Нестеровым, Григоренко ярко праздновал гол. Фото с ЦСКА — «Ак Барс»
ХК ЦСКА
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В Москве на стадионе «ЦСКА-Арена» закончился третий матч финальной серии плей-офф Континентальной хоккейной лиги сезона-2022/2023, в котором местный ЦСКА принимал казанский «Ак Барс». Встреча завершилась победой хозяев со счётом 3:2 (0:0, 3:1, 0:1).

Главный тренер «Ак Барса» Зинэтула Билялетдинов прокомментировал поражение в третьем матче финальной серии плей-офф Континентальной хоккейной лиги с ЦСКА. Казанцы уступили со счётом 2:3, счёт в серии — 2-1 в пользу москвичей.

«Прежде всего, всех мусульман хочу поздравить с большим праздником. Здоровья, благополучия, радости побольше. Сыграли неплохо, но надо забивать. Моментов для другого счета было достаточно. К сожалению, меньшинство не сработало сегодня.

Второй период полностью за нами был, хорошо играли. В меньшинстве пропустили — это да. Удаляться нельзя. У соперника хорошие нападающие, поэтому надо играть более чисто», — передаёт слова Билялетдинова корреспондент «Чемпионата» Сергей Емельянов.

Лучшие фото с матча ЦСКА — «Ак Барс» — в фоторепортаже специального фотокорреспондента «Чемпионата» Александра Сафонова.

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