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Судьи не засчитали гол ЦСКА, перед взятием ворот прозвучал свисток

Судьи не засчитали гол ЦСКА, перед взятием ворот прозвучал свисток
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В матче между ЦСКА и «Ак Барсом» судьи отменили гол армейцев.

На 35-й минуте москвичи при счёте 2:1 провели быструю атаку и забили гол. Владислав Каменев, прорвавшись по правому флангу, нанёс кистевой бросок, послав шайбу в ближнюю девятку. Тем не менее гол не был засчитан — чуть раньше судьи остановили матч свистком. Тимур Билялов даже не стал реагировать на бросок Каменева.

Посмотреть видео можно на официальном сайте КХЛ. Права на видео принадлежат ООО «КХЛ».

В Москве на стадионе «ЦСКА-Арена» закончился третий матч финальной серии плей-офф Континентальной хоккейной лиги сезона-2022/2023, в котором местный ЦСКА принимал казанский «Ак Барс». Встреча завершилась победой хозяев со счётом 3:2 (0:0, 3:1, 0:1).

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