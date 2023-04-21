Судьи не засчитали гол ЦСКА, перед взятием ворот прозвучал свисток

В матче между ЦСКА и «Ак Барсом» судьи отменили гол армейцев.

На 35-й минуте москвичи при счёте 2:1 провели быструю атаку и забили гол. Владислав Каменев, прорвавшись по правому флангу, нанёс кистевой бросок, послав шайбу в ближнюю девятку. Тем не менее гол не был засчитан — чуть раньше судьи остановили матч свистком. Тимур Билялов даже не стал реагировать на бросок Каменева.

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В Москве на стадионе «ЦСКА-Арена» закончился третий матч финальной серии плей-офф Континентальной хоккейной лиги сезона-2022/2023, в котором местный ЦСКА принимал казанский «Ак Барс». Встреча завершилась победой хозяев со счётом 3:2 (0:0, 3:1, 0:1).