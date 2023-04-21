Билялетдинов — о поражении: второй период был полностью за «Ак Барсом». Забивать надо

Главный тренер «Ак Барса» Зинэтула Билялетдинов прокомментировал поражение в третьем матче финальной серии плей-офф Континентальной хоккейной лиги с ЦСКА. Казанцы уступили со счётом 2:3, счёт в серии — 2-1 в пользу москвичей.

«Прежде всего, всех мусульман хочу поздравить с большим праздником. Здоровья, благополучия, радости побольше. Сыграли неплохо, но надо забивать. Моментов для другого счёта было достаточно. К сожалению, меньшинство не сработало сегодня.

Второй период полностью за нами был, хорошо играли. В меньшинстве пропустили — это да. Удаляться нельзя. У соперника хорошие нападающие, поэтому надо играть более чисто», — передаёт слова Билялетдинова корреспондент «Чемпионата» Сергей Емельянов.