Главный тренер ЦСКА прокомментировал отменённый гол в матче с «Ак Барсом»

Главный тренер ЦСКА Сергей Фёдоров прокомментировал отменённый гол в третьем матче финальной серии плей-офф Континентальной хоккейной лиги с «Ак Барсом» (3:2, 2-1).

«Почему отменили наш гол после фола Войнова? Извините за выражение: до судей я не добрался. Влад Каменев мне пояснил, что обслуживающий персонал матча ему подсказал, что они подумали, что он не контролировал шайбу. Это всё, что надо и можно сказать», — передаёт слова Фёдорова корреспондент «Чемпионата» Павел Панышев.

Напомним, в Москве на стадионе «ЦСКА-Арена» закончился третий матч финальной серии плей-офф Континентальной хоккейной лиги сезона-2022/2023, в котором местный ЦСКА принимал казанский «Ак Барс». Встреча завершилась победой хозяев со счётом 3:2 (0:0, 3:1, 0:1).