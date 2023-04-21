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Главный тренер «Ак Барса» объяснил замену Билялова после второго периода

Главный тренер «Ак Барса» объяснил замену Билялова после второго периода
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Главный тренер «Ак Барса» Зинэтула Билялетдинов высказался после поражения в третьем матче финальной серии плей-офф Континентальной хоккейной лиги с ЦСКА (2:3, 1-2).

«Замена Билялова? Ничего не произошло, дали возможность Тимуру отдохнуть. Амир — молодец, вышел и сыграл здорово. Уже решили, кто будет играть в следующем матче? Нет, конечно. Дайте вздохнуть немного. Замена вратаря на полевого игрока за три минуты до конца? Это всё было подготовлено. Мы понимали, что, если будет такая ситуация, знали, кого будем выпускать», — передаёт слова Билялетдинова корреспондент «Чемпионата» Сергей Емельянов.

Напомним, в Москве на стадионе «ЦСКА-Арена» закончился третий матч финальной серии плей-офф Континентальной хоккейной лиги сезона-2022/2023, в котором местный ЦСКА принимал казанский «Ак Барс». Встреча завершилась победой хозяев со счётом 3:2 (0:0, 3:1, 0:1).

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