Билялетдинов рассказал, как нужно бороться с убойной реализацией моментов ЦСКА

Главный тренер «Ак Барса» Зинэтула Билялетдинов высказался после поражения в третьем матче финальной серии плей-офф Континентальной хоккейной лиги с ЦСКА (2:3, 1-2).
«Реализация бросков соперником? Это уровень мастерства, конечно. Есть моменты — они исполняют. Мы пытаемся сдерживать. В принципе, все голы, которые нам забили, — они не такие уж и сложные. Там индивидуальные ошибки. Как с этим бороться? Не давать им бросать. Возможно ли это? Ситуации у ЦСКА были голевые, надо не давать создавать такие моменты.
Что случилось с нашим большинством? Что касается большинства, у нас, к сожалению, не всё получается. Общаемся, пытаемся что-то поменять. Но и соперник здорово играет в обороне и не даёт нам развернуться», — передаёт слова Билялетдинова корреспондент «Чемпионата» Сергей Емельянов.
- 21 апреля 2023
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