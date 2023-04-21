Аналитик НХЛ: меня привлекает решимость Капризова. Он проворен, его трудно сбить с ног

Известный аналитик НХЛ Рэй Ферраро поделился мыслями об игре российского нападающего «Миннесоты Уайлд» Кирилла Капризова. Кроме того, специалист сравнил его с лидером «Даллас Старз» Джейсоном Робертсоном.

«Кирилл очень проворен. Если вокруг мало пространства, он находит способ в него «нырнуть». Он нацелен прямо на шайбу. Его трудно сбить с ног. Я думаю, что есть неправильное представление об игроках с меньшими габаритами — что они все одинаковые. Некоторые парни просто маленькие. Кирилл невысокий, но не маленький. Он плотный. Его трудно опрокинуть на лёд. И поэтому он может добраться до мест, недоступных другим игрокам. И когда он проскальзывает туда, а кто-то пытается сбить его с ног, им это раз за разом не удаётся. В его игре больше решимости, которую видно со стороны.

С Джейсоном кажется, что у него такого нет, но это ошибочное представление. Однако меня больше привлекает игра Капризова. Меня привлекает его темп. Меня привлекает его решимость. Он просто другой.

Один парень может взвалить на себя очень многое. И это необязательно должна быть звезда или ветеран с 15-летним стажем. Из года в год мы видим, что у команды, которая проигрывает в первом раунде, всегда есть невоспетый герой, на которого ты смотришь и говоришь: «О, этот парень забил три гола». Знаете, как Фредди Годро, например.

Поверьте мне, Капризов и Робертсон возьмут своё в этой серии, но, когда «Миннесота» или «Даллас» будут проигрывать, мы увидим, как кто-то из третьего-четвёртого звена оформит хет-трик и станет решающим фактором», — приводит слова Ферраро The Athletic.

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