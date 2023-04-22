Дмитрий Орлов признан второй звездой матча с «Флоридой»

Завершился третий матч 1/8 финала Кубка Стэнли, в котором «Флорида Пантерз» принимала «Бостон Брюинз» Встреча прошла в Санрайзе (США) на стадионе «Эф-Эл-Эй Лайв-Арена» и закончилась победой гостей со счётом 4:2.Тейлор Холл
После окончания матча пресс-служба НХЛ назвала имена трёх лучших хоккеистов встречи. Первой звездой стал канадский нападающий «Брюинз» Тейлор Холл, отличившийся заброшенной шайбой и результативной передачей.
Второй звездой признан российский защитник «Бостона» Дмитрий Орлов, в активе которого в сегодняшней встречи две результативные передачи. Третья звезда — шведский защитник «Флориды» Густав Форслинг, отличившийся заброшенной шайбой.
Напомним, после сегодняшней встречи счёт в серии игр между командами стал 2:1 в пользу «Брюинз».
- 22 апреля 2023
-
06:15
-
05:37
-
05:18
-
04:48
-
02:20
- 21 апреля 2023
-
23:54
-
23:36
-
23:25
-
22:48
-
22:44
-
22:40
-
22:39
-
22:37
-
22:36
-
22:33
-
22:30
-
22:28
-
21:48
-
21:34
-
21:26
-
21:10
-
20:59
-
20:53
-
20:41
-
20:33
-
20:25
-
20:18
-
19:49
-
19:12
-
19:03
-
18:30
-
18:20
-
17:52
-
17:23
-
16:45