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Дубль Цуккарелло помог «Миннесоте» обыграть «Даллас» в третьем матче

Дубль Цуккарелло помог «Миннесоте» обыграть «Даллас» в третьем матче
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В Сент-Поле (США) на стадионе «Эксел Энерджи-центр» завершился третий матч серии первого раунда плей-офф Кубка Стэнли, в котором «Миннесота Уайлд» принимала «Даллас Старз». Победу в этой встрече одержали хозяева со счётом 5:1.

В составе победителей заброшенные шайбы в свой актив записали Матс Цуккарелло, отметившийся дублем, ещё по разу отличились Маркус Юханссон, Маркус Фолиньо и Райан Хартман, забивший в пустые ворота.

Единственную шайбу гостей в этой встрече на свой счёт записал Люк Гленденинг.

После сегодняшней победы «Миннесота» повела в серии со счётом 2-1. Следующий матч между командами состоится 24 апреля в Сент-Поле. В предыдущей встрече «Даллас» оказался сильнее и победил со счётом 7:3.

НХЛ - плей-офф. 1/4 финала - Запад. 3-й матч
22 апреля 2023, суббота. 04:30 МСК
Миннесота Уайлд
Сент-Пол
Окончен
5 : 1
Даллас Старз
Даллас
1:0 Цуккарелло (Хартман, Клингберг) – 16:45 (5x5)   2:0 Юханссон (Болди) – 22:14 (5x5)   2:1 Гленденинг (Факса, Кивиранта) – 22:25 (5x5)   3:1 Фолиньо (Нюквист, Сперджен) – 31:24 (5x4)   4:1 Цуккарелло (Хартман, Клингберг) – 54:07 (5x5)   5:1 Хартман (Миддлтон) – 58:10 (en)
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