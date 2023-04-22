Дубль Цуккарелло помог «Миннесоте» обыграть «Даллас» в третьем матче

В Сент-Поле (США) на стадионе «Эксел Энерджи-центр» завершился третий матч серии первого раунда плей-офф Кубка Стэнли, в котором «Миннесота Уайлд» принимала «Даллас Старз». Победу в этой встрече одержали хозяева со счётом 5:1.

В составе победителей заброшенные шайбы в свой актив записали Матс Цуккарелло, отметившийся дублем, ещё по разу отличились Маркус Юханссон, Маркус Фолиньо и Райан Хартман, забивший в пустые ворота.

Единственную шайбу гостей в этой встрече на свой счёт записал Люк Гленденинг.

После сегодняшней победы «Миннесота» повела в серии со счётом 2-1. Следующий матч между командами состоится 24 апреля в Сент-Поле. В предыдущей встрече «Даллас» оказался сильнее и победил со счётом 7:3.