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Драйзайтль стал четвёртым игроком в истории НХЛ с 30 очками в 20 гостевых матчах плей-офф

Драйзайтль стал четвёртым игроком в истории НХЛ с 30 очками в 20 гостевых матчах плей-офф
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В Лос-Анджелесе на стадионе «Крипто.ком-Арена» в эти минуты продолжается третий матч серии плей-офф первого раунда Кубка Стэнли между «Лос-Анджелес Кингз» и «Эдмонтон Ойлерз». Основное время команды завершили со счётом 2:2.

В середине второго периода результативной передачей отметился немецкий форвард «Эдмонтона» Леон Драйзайтль. Это очко стало 30-м (10+20) для форварда в 20-м гостевом матче плей-офф в карьере.

НХЛ - плей-офф. 1/4 финала - Запад. 3-й матч
22 апреля 2023, суббота. 05:00 МСК
Лос-Анджелес Кингз
Лос-Анджелес
Окончен
3 : 2
ОТ
Эдмонтон Ойлерз
Эдмонтон
1:0 Иафалло (Рой, Копитар) – 19:27 (5x5)   1:1 Макдэвид (Бушар, Ньюджент-Хопкинс) – 27:42 (5x4)   1:2 Макдэвид (Бушар, Драйзайтль) – 29:22 (5x4)   2:2 Кемпе (Арвидссон, Даути) – 29:40 (5x4)   3:2 Мур (Виларди, Байфилд) – 63:24 (5x4)

Таким образом немецкий форвард стал лишь четвёртым хоккеистом в истории НХЛ, кому удалось набрать 30 очков в 20 и менее гостевых матчах плей-офф. Лидером по этому показателю является Уэйн Гретцки, который набрал 30 очков за 13 гостевых матчей плей-офф. Второе место занимает Марио Лемье (16 матчей), третье — Питер Штястны (19 матчей).

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