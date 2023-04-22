Драйзайтль стал четвёртым игроком в истории НХЛ с 30 очками в 20 гостевых матчах плей-офф

В Лос-Анджелесе на стадионе «Крипто.ком-Арена» в эти минуты продолжается третий матч серии плей-офф первого раунда Кубка Стэнли между «Лос-Анджелес Кингз» и «Эдмонтон Ойлерз». Основное время команды завершили со счётом 2:2.

В середине второго периода результативной передачей отметился немецкий форвард «Эдмонтона» Леон Драйзайтль. Это очко стало 30-м (10+20) для форварда в 20-м гостевом матче плей-офф в карьере.

Таким образом немецкий форвард стал лишь четвёртым хоккеистом в истории НХЛ, кому удалось набрать 30 очков в 20 и менее гостевых матчах плей-офф. Лидером по этому показателю является Уэйн Гретцки, который набрал 30 очков за 13 гостевых матчей плей-офф. Второе место занимает Марио Лемье (16 матчей), третье — Питер Штястны (19 матчей).