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Дубль Макдэвида не спас «Эдмонтон» от поражения в матче с «Лос-Анджелесом»

Дубль Макдэвида не спас «Эдмонтон» от поражения в матче с «Лос-Анджелесом»
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В Лос-Анджелесе на стадионе «Крипто.ком-Арена» прошёл третий матч серии плей-офф первого раунда Кубка Стэнли между «Лос-Анджелес Кингз» и «Эдмонтон Ойлерз». Основное время команды завершили со счётом 2:2, а в овертайме победу праздновали хоккеисты «Кингз».

Счёт открыли хозяева на последней минуте первого периода усилиями Алекса Иафалло. Дублем в большинстве отметился капитан «Эдмонтона» Коннор Макдэвид. Эта шайба стала первой для канадца в текущей серии, голы разделили всего полторы минуты. Хозяевам удалось быстро отыграться благодаря голу Адриана Кемпе. В овертайме решающим стало удаление Райана Ньюджент-Хопкинса. Большинство реализовал форвард «Кингз» Тревор Мур. После долгого видеопросмотра на предмет высоко поднятой клюшки в моменте перед голом арбитры встречи засчитали шайбу.

Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P. Посмотреть видео можно на официальном сайте НХЛ.

НХЛ - плей-офф. 1/4 финала - Запад. 3-й матч
22 апреля 2023, суббота. 05:00 МСК
Лос-Анджелес Кингз
Лос-Анджелес
Окончен
3 : 2
ОТ
Эдмонтон Ойлерз
Эдмонтон
1:0 Иафалло (Рой, Копитар) – 19:27 (5x5)   1:1 Макдэвид (Бушар, Ньюджент-Хопкинс) – 27:42 (5x4)   1:2 Макдэвид (Бушар, Драйзайтль) – 29:22 (5x4)   2:2 Кемпе (Арвидссон, Даути) – 29:40 (5x4)   3:2 Мур (Виларди, Байфилд) – 63:24 (5x4)

«Лос-Анджелес» повёл в серии со счётом 2-1. Следующий матч состоится на площадке «Кингз» 24 апреля.

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