Аудио-версия: Ваш браузер не поддерживает элемент audio .

Дубль Макдэвида не спас «Эдмонтон» от поражения в матче с «Лос-Анджелесом»

В Лос-Анджелесе на стадионе «Крипто.ком-Арена» прошёл третий матч серии плей-офф первого раунда Кубка Стэнли между «Лос-Анджелес Кингз» и «Эдмонтон Ойлерз». Основное время команды завершили со счётом 2:2, а в овертайме победу праздновали хоккеисты «Кингз».

Счёт открыли хозяева на последней минуте первого периода усилиями Алекса Иафалло. Дублем в большинстве отметился капитан «Эдмонтона» Коннор Макдэвид. Эта шайба стала первой для канадца в текущей серии, голы разделили всего полторы минуты. Хозяевам удалось быстро отыграться благодаря голу Адриана Кемпе. В овертайме решающим стало удаление Райана Ньюджент-Хопкинса. Большинство реализовал форвард «Кингз» Тревор Мур. После долгого видеопросмотра на предмет высоко поднятой клюшки в моменте перед голом арбитры встречи засчитали шайбу.

Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P. Посмотреть видео можно на официальном сайте НХЛ.

«Лос-Анджелес» повёл в серии со счётом 2-1. Следующий матч состоится на площадке «Кингз» 24 апреля.