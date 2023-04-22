Цуккарелло — о победе в третьем матче с «Далласом»: сегодня мы бились и сыграли солидно
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Нападающий «Миннесоты» Матс Цуккарелло остался доволен усилиями команды в третьем матче серии плей-офф первого раунда Кубка Стэнли с «Далласом» (5:1). Форвард стал автором дубля и был признан первой звездой матча.
«Сегодня мы добились победы, это самое главное. Мы играем с действительно хорошей командой, и мы знаем, что должны быть на высоте, чтобы иметь шанс победить этих парней. Сегодня у ребят была отличная самоотдача, все внесли свой вклад, будь то в нападении или в защите. Сегодня мы бились и провели солидный матч», — цитирует Цуккарелло пресс-служба лиги.
«Миннесота» повела в серии со счётом 2-1. Следующий матч состоится на площадке «Уайлд» 24 апреля.
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